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Fethiye'deki zincirleme kazada bebeğin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 aylık bebeğin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 20:30
  • Giriş: 06.09.2024 20:30
  • Güncelleme: 06.09.2024 20:30
Kaynak: AA
Fethiye'deki zincirleme kazada bebeğin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi

Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisindeki kazada ölen otomobil sürücüsü H.İ.K'nin (29) 4 aylık oğlu İ.A.K. de tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde dün yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.

Kazada yaralanan 12 kişiden otomobil sürücüsü H.İ.K. (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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