Fethiye Film Festivali başladı

Kültür Sanat Servisi

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği / FEFSAD tarafından, Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle ikincisi düzenlenen Fethiye Film Festivali başladı.

Festivalin ‘Gösterim Seçkisi’ 23 kısa kurmaca, 19 kısa deneysel, 17 kısa canlandırma ve 11 kısa belgesel olmak üzere 70 kısa filmden oluşuyor. Ayrıca festival komitesinin seçtiği 7 uzun metrajlı filmde festival gösterim programında yer alıyor.

Sinema üzerine paneller, söyleşiler ve sunumların yanı sıra Aksin Sinemaları’nın 7 numaralı salonundaki kısa ve uzun metraj tüm film gösterimleri ücretsiz olarak seyirciyle buluşuyor. Film Sınıfı Atölyesi ekibi de sinema eğitimi verdikleri okullarda atölye çalışmalarına başladı.