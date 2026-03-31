Fethiye halkı, Ayten Koyu'nu kurtarmak için yargıya gidiyor

Ülkenin en önemli turizm merkezlerinden Muğla Fethiye'de, yerel halkın "incimiz" olarak adlandırdığı Ayten Koyu yeni bir rant projesiyle gündeme taşındı.

Göcek Mahallesi Ayten Koyu mevkiinde 46 bağlama kapasiteli bir yat ve tekne iskelesi yapılması için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından halkın görüşüne açılması, yaşam savunucularının tepkisine neden oldu.

Projenin planlandığı Ayten Koyu, Muğla–Fethiye–Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2011 yılında 3. derece doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

"BU GÜZELLİKLERİ YOK ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Koyun şahıslara veya şirketlere tahsis edilmesine tepki gösteren yurttaşlar, projenin iptali için destek çağrısı yaptı. Yurttaşlar, koyun ‘halkın kullanımına kapatılacak’ endişelerini belirterek, "Burayı aldıklarında, projeyi yaptıklarında buraya halkın girme şansı olmayacak. Burası Dalaman halkının. Böyle kalmasını istiyorum. Bu tür güzellikleri, halkın elinden almak bana göre bir ihanettir. Bu güzellikleri yok etmeye kimsenin hakkı yok. Burası para kazanmak adı altında marina yapılıyor. Bu güzel cenneti yok etmek üzere bir takım insanlara para kazandırılıyor. Bunu yapmayın. Ayten Koyu, cennetin bir tasviri. Ankara’dan, siyasilerden bu cennete ayak basmalarını, gelip denize girmelerini, ağaçlar arasında dolaşmasını istiyoruz. Eğer gerçekten bu güzelliği görseler, kendileri itiraz edecekler. Neyi katletmek istediğinizi görün, görseler aldıkları kararlara utanırlar" ifadelerini kullandı.

"PROJEYE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Projenin sadece deniz kıyısını değil, arka plandaki ormanlık alanı da tahrip edeceğine dikkat çeken Göcek Halk Meclisi Başkanı Onur Ugan, hukuki mücadele başlatacaklarını vurgulayarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Ayten koyuna tekne bağlama iskelesi yapılmasına karşıyız. Sonuçta bir koyumuz daha elimizden alınıyor. Projeye göre yapılaşma görünmüyor ama orman alanının yapılaşmaya açılacağı açıkça görülüyor. Gelenler araçlarını nereye park edecek, teknelere hizmet verecek yapılar nereye yapılacak belli değil. Ancak ormana yapılacağı belli ve koylarda yapılaşma başlıyor. Bu girişim, bölgenin bir kişiye ya da şirkete tahsis edilmesi anlamına geliyor. Halkın katılım toplantısında itiraz ettik. İmar planına itiraz edeceğiz. Gerekirse mahkemeye taşıyacağız."