Fethiye Hisarönü’ndeki kavgayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgada toplam 24 kişi gözaltına alındı.



İddialara göre önceki gün taksi durağı yakınında bir bar işletmesinden 2 kişi taksi durağına gelip taksicileri tabanca ile tehdit etti. Bu kişiler çevredeki diğer esnaf ve taksicilerle taksi durağından uzaklaştırıldı. Tabanca gösterme olayının geniş çevrede duyulmasının ardından bir araya gelen çevre esnaf ve çevredekiler bu kişilerin çalıştığı bara doğru giderek yapılan hareketi protesto etti.

Bunun üzerine yeniden çıkan tartışma üzerine taşlı şişeli kavgada 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavganın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda kişi, Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu tarafından sakinleştirildi. Meydana gelen olayın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı da devreye girdi. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yaklaşık 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.