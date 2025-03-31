Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, uzun bir hukuk mücadelesinden sonra devraldığı Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yenileme projelerini başlattı.

Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni devralan Muğla Büyükşehir Belediyesi, terminalin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına başladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Fethiye’nin Kesikkapı Mahallesinde bulunan 15 bin 889 metrekare yüz ölçümlü Şehirlerarası Otobüs Terminali, hukuk mücadelesinin kazanılmasının ardından 22 Kasım 2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Terminalin devralınmasının ardından işletme belgesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvuruda bulunuldu ve terminalin yaya girişinin tek noktadan sağlanması amacıyla panel çit uygulaması gerçekleştirildi. T1 Yetki Belgesi alındı. Alan içerisinde peyzaj düzenlemeleri kapsamında ağaç budama işlemleri yapıldı.

Terminalde yer alan araç depolama alanında altyapı ve üstyapı çalışmaları ile düzeltilerek kullanıma uygun hale getirildi. Terminal alanında 18 sivil araç ve 6 resmi araç kapasiteli otopark düzenlemesi yapıldı. Ayrıca 4 yangın dolabı ve 12 yangın hidrantı ekipler tarafından incelenerek eksiklikler giderildi.

Terminal içindeki A-B blok arasında bulunan otopark, otobüs depolama alanı ve akaryakıt istasyonunun yıkama suyu gider mazgalları temizlendi. Kamera, bariyer, internet, veri ve UPS hatları için kablo çekim işlemi tamamlandı ve terminal alanına toplam 36 güvenlik kamerası monte edildi.

Önceki yükleniciden kalan çıkış bariyerindeki eski konteynerler kaldırılarak yerine yeni konteyner yerleştirildi. Giriş ve çıkış bariyerleri aktif hale getirildi. Terminal içindeki idari ofis, bebek bakım odası ve yolcu bekleme salonunun boya ve tamirat işleri tamamlanarak hizmete açıldı.

Daha önce düzensiz olan şehirlerarası otobüs peronları arasındaki refüj bordürler kaldırılarak parke taşı döşendi. Zeminde bozuk olan parke taşları yenileriyle değiştirilirken, peron düzenlemeleri için çizgi çalışmaları ve levhaların yerleştirilmesi iş planına dahil edildi. Otopark alanında taksi bekleme noktası planlanarak turnike sistemi kuruldu.

X-ray alanının zemin ve çatı düzenlemesi tamamlandı, metal kapı dedektörü temin edildi ve güvenlik kabini alım süreci başlatıldı. Terminalde yapılan bu kapsamlı çalışmalarla yolculara daha konforlu ve güvenli bir hizmet sunulması amaçlanıyor.

Başkan Aras: "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Göreve başladığımız andan itibaren, Fethiye’nin hem bölge halkına hem de yerli ve yabancı misafirlere yakışır bir otobüs terminaline kavuşması için çalışmalarımıza hız verdik. Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni, modern ve konforlu bir hale getirerek, bölgenin turizm potansiyeline uygun şekilde yeniliyoruz. Halkımızın ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak standartlara ulaşması için tüm düzenlemeleri titizlikle sürdürüyoruz. Muğla’mızın 13 ilçesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor, daha mutlu ve yaşanabilir bir Muğla için çalışıyoruz" dedi.