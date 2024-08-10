Fethiye Söğütlü’de HES protestosu: Su giderse biz ne yapacağız?

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Söğütlü mahallesinde, bölgenin tek su kaynağı olan Bozluca su kaynağının Sekiyaka 2 Hidro Elektrik Santralı’na (HES) tahsis edilmesine karşı çıkan yurttaşlar, eyleme geçti. Bölge halkının eylemi sırasında jandarma ekipleri müdahale ederek 7 yurttaşı gözaltına aldı. Gözaltına alınan yurttaşlar daha sonra serbest bırakıldı.

BirGün’e konuşan Söğütlü mahallesinden bir yurttaş, "Bizi suyumuzdan ediyorlar. Tek su kaynağımızı HES’e tahsis etmek istiyorlar. Bizim geçimimiz tarım, bu su giderse biz ne yapacağız? Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Yurttaşlar, ellerinde kalan tek su kaynağına el koymak isteyen şirketlere karşı eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Muğla Valiliği, olayın ardından bir açıklama yaptı

Açıklamada, "Bu süreçte, Bozluca su kaynağına vatandaşlar tarafından yapılan müdahale nedeniyle Seydikemer Kaymakamlığı tarafından 3091 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatılmıştır. 9 Ağustos 2024 tarihinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından suyun mahalleler arasında tahsis edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sırasında bazı kişilerce su miktarının artırılması talep edilmiştir. Yapılan tüm uyarılara rağmen eylemlerine devam eden, saldırı ve mukavemet gösteren kişilerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, HES ile ilgili olmayıp sadece tarımsal sulama amaçlı kullanılan kaynağın adil dağıtımını sağlamayı amaçlamaktadır" denildi.