Fethiye’de 2 çocuğun öldüğü kazada, otomobil sürücüsü tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletteki 2 çocuğun öldüğü kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Mahallesi’nde 22 Şubat Perşembe günü saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, Bedirhan Arslan (14) idaresindeki 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bedirhan Arslan (14) ile yolcu konumundaki Mehmet Efe Can (13) yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Mehmet Efe Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.