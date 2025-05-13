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Fethiye’de Alman turist, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan dünyaca ünlü Babadağ’dan atlayış yapan 81 yaşındaki Alman turist Volker Gerhard, uçuş sırasında kontrolünü kaybederek kayalık alana düşerek hayatını kaybetti.

Güncel
  • 13.05.2025 19:58
  • Giriş: 13.05.2025 19:58
  • Güncelleme: 13.05.2025 20:02
Kaynak: İHA
Fethiye’de Alman turist, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Fethiye’de Alman turist , yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Babadağ’ın 1700 metre pistinden single (tekli) uçuş gerçekleştiren Volker Gerhard, havada süzüldüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yamaç paraşütünün aniden kapanması sonucu irtifa kaybederek sarp ve kayalık bir alana düştü. Çevrede bulunan vatandaşların olayı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye hızla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede turistin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gerhard’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sedyeyle sarp araziden indirilerek ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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