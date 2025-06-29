Fethiye’de araç yangını

Muğla’nın Fethiye ilçesi Yanıklar Katrancıtepe mevkiinde seyir halindeki araçta başlayan yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi Katrancıtepe mevkiinde hareket halindeki araçtan dumanlar çıkmaya başlayınca sürücü aracını kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürüldü ve araçta soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.