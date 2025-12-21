Fethiye’de asırlık ağaçların kesimi tepkilere yol açtı

Melek Eylül BAŞAK

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Kızılbel Mahallesi’nde bulunan asırlık kızılçam ağaçları kesilmeye başlandı. Üzümlü Orman İşletmeleri Şefliği tarafından yapılan orman kesim ihalesini kazanan Kızılbel Söğütlü Orman Kooperatifi'nin yaklaşık 113 hektarlık alanda “gençleştirme” çalışması adı altında ağaç kesimi yürüttüğü belirtildi. Yetkililer, yaşlandığı öne sürülen ağaçların kesilerek yerine yeni fidanlar dikileceğini belirtirken, yaşam savunucuları uygulamanın bölgenin ekolojik yapısını ciddi biçimde bozacağı görüşünde.

Yaşam savunucusu, aktivist Asuman Fazlıoğlu, kesimlerin orman ekosistemine telafisi güç zararlar verdiğini söyledi. Fazlıoğlu, şöyle konuştu:

“Kesilen ağaçlarla birlikte orman formasyonuna dair hiçbir şey kalmıyor. Hayvan yuvaları tahrip ediliyor, mantar yapıları bozuluyor. Toprak yapısı değiştiği için yeni dikilen fidanların tutunması çok zor. Yenileme yapacağız derken orman tamamen yok olabilir” dedi. Kesim çalışmalarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Fazlıoğlu, uygulamanın bilimsel ve ekolojik temelden yoksun olduğunu ifade etti. Kooperatifin ağaçlara yalnızca ekonomik değer üzerinden yaklaştığını belirten Fazlıoğlu, bölgede denetimsiz kesimlerin de başladığını öne sürdü. “Bazı kişiler damgasız, yetkisiz ağaçları da kesmeye başladı. Alanda çalışanların keyfine bırakılmış bir durum söz konusu. Kooperatif, asırlık ağaçları ‘ekonomik ömrünü tamamlamış ürün’ olarak görüyor. Oysa biz ağacı yaşamın kaynağı olarak görüyoruz."

Asırlık ağaçların karbon tutma kapasitesine de dikkat çeken Fazlıoğlu, “Çapı 30 santimetre olan yaşlı bir ağaç karbonun yaklaşık yüzde 70’ini depoluyor. Yeni dikilen fidanların emisyonu dengeleme etkisi son derece sınırlı. Küresel ısınma ve iklim krizi yok sayılıyor” ifadelerini kullandı.