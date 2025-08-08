Fethiye’de bisikletli ölümlerine karşı farkındalık etkinliği: Adalet için pedal çevirdiler

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’nde geçen nisan ayında meydana gelen ve bisiklet sürücüleri Özgür Alkan ile İlker Muallim’in hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazası, kamuoyunun dikkatini bir kez daha bisiklet sürücülerinin haklarına çekti.

A.T. (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobilin, Göcek tüneli yakınlarında önünde seyir halinde olan bisikletli grubun arasına doğru ilerlemesiyle meydana gelen ölümlü kazaya ilişkin dava öncesi Fethiye’de farkındalık etkinliği düzenlendi.

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi önünde bir araya gelen çok sayıda bisikletli, Fethiye Adliyesi'ne kadar pedal çevirerek, hem yaşamını yitirenleri andı hem de trafikte bisiklet sürücülerinin haklarına dikkati çekti.

Etkinliğe CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ile Cumhur Uzun, CHP'li Süreyya Öneş Derici, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, Alkan ve Muallim’in aileleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

"BU BİR KAZA DEĞİL, BU BİR CİNAYET"

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte konuşan Özgür Alkan’ın ablası Şeniz Alkan Kendir, “Yıllardır yollarda bisikletli arkadaşlarımız hayatını kaybediyor. Başka İlker’ler, başka Özgür’ler ölmesin. Bu bir kaza değil, bu bir cinayet. Artık sesimizi duyun” dedi.

İlker Muallim’in eşi Sevgül Muallim ise 11 yaşındaki oğluyla yalnız kaldığını belirterek, “Oğlum bunların hiçbirini hak etmiyor. Buraya gelen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"BU ÇIĞLIĞI FETHİYE'DEN TÜM ÜLKEYE DUYURACAĞIZ"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, her yıl onlarca bisikletlinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, “Artık buna kaza demiyorum, bu bir cinayet. Türkiye kolay ölümler ülkesi olmasın. Bu çığlığı Fethiye’den tüm ülkeye duyuracağız” ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise Türkiye’de insan yaşamının önemsenmediğini vurgulayarak, “Yaşam hakkını koruyacak her şeyin ihmal edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu tabloyu hak etmiyoruz” diye konuştu.

"KÖTÜ YÖNETİLEN BİR ÜLKENİN ACILARINI YAŞIYORUZ"

CHP’li Süreyya Öneş Derici de toplumun her gün yeni bir trajediyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bisiklet kullanırken mi öleceğiz, alışveriş yaparken mi bıçaklanacağız, iş görüşmesine giderken mi yanacağız? Kötü yönetilen bir ülkenin acılarını yaşıyoruz” dedi.

Başkan Karaca ise trafikte bisikletlilerin görünmez olmadığını dile getirerek, “11 yaşındaki bir çocuğumuz babasız kaldı. İçimiz acıyor. Bisikletliler en sağ şeridi kullanma hakkına sahiptir. Bu hakkı hatırlatmak ve yaşatmak zorundayız” dedi.

Karaca, bisikletlilerin haklarını Bakanlık ve TBMM nezdinde duyurulması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının da altını çizdi.

Fethiye Kültür Merkezi önünden start veren grup, Fethiye sahil boyundaki bisiklet yolunu kullanarak geldikleri Adliye binasında duruşmayı takip etti.