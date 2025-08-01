Fethiye’de çatı katı alevlere teslim oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında çatı katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.