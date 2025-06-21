Fethiye’de cinayet zanlısı tutuklandı

Fethiye’de evine misafir olarak gelen arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddialara göre, Göcek Mahallesi’nde B.E.B. (30), evine misafir olarak gelen arkadaşı Ömer Bayram Fidan’ı (23) çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E.B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.