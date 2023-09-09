Fethiye’de dağlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dağlık ve ormanlık alan olan Darboğaz mevkiinde kaybolan 3 kişi, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.

Ajans Haberleri 09.09.2023 15:32 Giriş: 09.09.2023 15:32

Güncelleme: 09.09.2023 15:33 Kaynak: İHA

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