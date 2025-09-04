Fethiye’de gelgit nedeniyle deniz suyu yükseldi

Fethiye’de meydana gelen gelgit olayı nedeniyle deniz suyu yükselerek Şehit Fethi Bey Parkı’nda kordona kadar ulaştı.



Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde gelgit olayı nedeniyle deniz suyu yükseldi. Özellikle sabah saatlerinde etkisini gösteren gelgitin ardından, Şehit Fethi Bey Parkı’nda sahil şeridine dalgalar vurdu. Kordon boyunca yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistler, oluşan manzaranın tadını çıkarırken, bazı çocuklar ise yükselen deniz suyunda oynamayı ihmal etmedi.