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Fethiye’de gulet tekne alevlere teslim oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gulet teknede çıkan yangın, denizden müdahaleyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 23:14
  • Giriş: 15.12.2023 23:14
  • Güncelleme: 15.12.2023 23:14
Kaynak: İHA
Fethiye’de gulet tekne alevlere teslim oldu



Fethiye’nin Şövalye Adası, yakınlarında bağlı şekilde bulunan “Holiday5” isimli teknede, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Hızla yayılan alevler ekiplerin karadan müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Teknede büyük çaplı hasar meydana geldi.

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