Fethiye’de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle beraber taraflardan birisi silahını çekti.

Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açtı. M.K. ve Ö.K. silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa süre olay yerine gelen sağlık ekipleri yararlılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Tabanca ve pompalı tüfekle olay yerinden kaçan D.Y. ve N.S. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.