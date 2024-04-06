Fethiye’de kadın muhtar sayısı 3’e yükseldi

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı 41 mahallede 15 muhtarlıkta değişim yaşanırken, ilçe genelinde bir olan kadın muhtar sayısı da 3’e yükseldi. Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü ise "41 mahallemizin en az 10’unda kadın muhtarımızın olmasını istiyoruz” dedi.





31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlıklarının yanı sıra muhtar adayları da kıyasıya yarıştı. Seçimin sonuçlanmasının ardından Fethiye’nin 41 mahallesinde toplam 15 muhtar değişti. Değişen muhtarlar arasında ise en çok dikkat çeken 3 mahalle oldu. İnlice Mahallesi’nde Kezban Kalkan ve Karacaören Mahallesi’nde Arife Akça kadın muhtar olarak seçilirken, geçmiş dönemde Fethiye’nin tek kadın muhtarı olan Kesikkapı Mahalle Muhtarı Süzen Taşar da tekrar güven tazeledi. Böylelikle 41 mahallede 3 kadın muhtar göreve başlamış oldu. Mazbatalarını alan kadın muhtarlar, görevlerini en titiz şekilde sürdüreceklerini söylediler. Kadınlara seslenen muhtarlar, tüm kadınların kendilerine güvenmeleri gerektiğini ifade ederek, “Bu görevi yapmak isteyen tüm kadınlarımıza tavsiye ederiz. Çalışabilecek tüm insanlar seçime katılabilirler. Bu bir demokrasi yarışıdır” dediler. Kadın Muhtarları tebrik eden Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü ise Fethiye’de en az 10 kadın muhtarın görev yapmasını istediklerini ifade etti.



Görevi yapmak isteyen tüm kadınlarımıza tavsiye ederiz”

Kadın muhtarlar olarak örnek olmak istediklerini ifade eden Kesikkapı Mahalle Muhtarı Süzen Taşar; "Mahalle sakinlerimize ve bize önem veren herkese çok teşekkür ederim. 5 yıl boyunca mahallemiz için çalıştık ve Kendine güvenen ve bu görevi yapmak isteyen tüm kadınlarımıza tavsiye ederiz. Çünkü öncelikle bizler kadın erkek ayrımı yapmadan iyi insan ve kötü insan ayrımı yapıyoruz. Çalışabilecek tüm insanlar seçime katılabilirler. Bu bir demokrasi yarışıdır. Bizler kadın muhtar olarak bunu öne çıkarabilmemiz için belediyemizden, kaymakamlıktan, valilikten, büyükşehirden kısacası tüm kurumlardan hizmetlerimizi alabilmeliyiz ki, kadınlara muhtar olarak örnek olalım. Mahallelerimiz hizmet bekliyor” dedi.



Muhtar mı oldun Kezban Yenge? şarkısını gerçekleştirmek için buradayız”

İnlice Mahallesi Muhtarı Kezban Kalkan ise "Muhtar mı oldun Kezban yenge?’ şarkısını gerçekleştirmek için buradayız. Başardık. Arkamda duran ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başaracağımızdan eminim"

Karacaören Mahallesi Muhtarı Arife Akça da kendisini destekleyenlere teşekkür ederek "Tüm seçmenlerime, beni bu göreve layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah en iyi şekilde görevimizi yaparız. Başaracağımızdan eminim" şeklinde konuştu.



En az 10 mahallemizde kadın muhtarımızın olmasını istiyoruz"

Kadın muhtarları tebrik eden Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü, "Aramıza 2 kadın arkadaşımız daha katıldı. Kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten onlara güveniyoruz. İnşallah mahallelerine güzel hizmetler vereceklerdir. Bundan eminiz. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun. Fethiye’mizde 15 mahalle muhtarımız değişti. Onlara da görevlerinde başarılar diliyorum. Beni sevindiren tek olay, kadınların katılımı oldu. Bunun daha fazla olmasını istiyoruz. En azından 41 mahallemizin 10’unda kadın muhtarımızın olmasını istiyoruz. Gelecek seçimde yine kadın muhtarlarımızın daha fazla olacağından eminim" dedi.