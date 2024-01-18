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Fethiye’de kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

Ajans Haberleri
  • 18.01.2024 10:41
  • Giriş: 18.01.2024 10:41
  • Güncelleme: 18.01.2024 10:41
Kaynak: İHA
Fethiye’de kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Rus uyruklu çocuk yaklaşık 4 saatlik arama sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Fethiye’ye tatile gelen Rus ailenin çocuğu, Kargı Mahallesi’ndeki evlerinin önünde kayboldu. Çocuklarını bulamayan aile 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çocuğun gittiği yönü tespit etti. Ekipleri yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından çocuğu sağ salim buldu. Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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