Fethiye’de krom ocağına yargı kalkanı

Yaşam savunucularının, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Nif, Yayla Koru ve Karanfilli Yaylası’nda yapılmak istenen krom ocağı projesine karşı başlattığı hukuki mücadelede mahkeme kararını verdi.

Projeye verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararının iptali talebiyle açılan dava, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere reddedildi.

HEYHEYELANA NEDEN OLABİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Mehmet Emin Yılmaz tarafından planlanan ve 2023 yılında ÇED gerekli değildir kararı verilen proje, bölgede telafisi mümkün olmayan hasarlar yaratacağı gerekçesiyle yargıya taşınmıştı. Ocağın bölgedeki su kaynakları ile havayı kirleteceği ve heyelana neden olabileceği belirtilmişti.

2025 yılının Ekim ayında gerçekleşen bilirkişi keşfinin ardından Muğla 1. İdare Mfethiyahkemesi, kararını verdi.

Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere davanın reddine oybirliğiyle karar veren mahkeme, kararında madencilik faaliyetlerinde kamu yararı bulunduğu, tesisisin kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesislerden olmadığı ve zeytinliklere üç kilometre uzaklıkta olduğu gerekçelerine yer verdi.

Krom ocağının kapalı işleme yöntemi ile faaliyet göstereceği belirtilen kararda, çevre kirliliğine yol açabilecek atık ve artıkların zararsız hale getirilmesine yönelik önlemlerin proje kapsamında yer aldığı söylendi.