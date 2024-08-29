Fethiye’de lüks tekne alevlere teslim oldu



Fethiye ilçesi Akvaryum Koyu açıklarında bulunan bir teknenin motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tekneyi sardı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun çalışma yürüttü. Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtuldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tekne kullanılamaz hale geldi.