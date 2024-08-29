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Fethiye’de lüks tekne alevlere teslim oldu

Fethiye’nin Akvaryum Koyu açıklarında bir teknede yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm tekneyi sardığı yangında maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Yanan tekne denizden müdahale edilerek söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 29.08.2024 23:58
  • Giriş: 29.08.2024 23:58
  • Güncelleme: 29.08.2024 23:58
Kaynak: İHA
Fethiye’de lüks tekne alevlere teslim oldu


Fethiye ilçesi Akvaryum Koyu açıklarında bulunan bir teknenin motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tekneyi sardı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun çalışma yürüttü. Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtuldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tekne kullanılamaz hale geldi.

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