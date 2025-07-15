Fethiye’de motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Fethiye Cahit Gündüz Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti



Kaza, 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 02.30 civarlarında Cahit Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.C.A. idaresindeki 42 AGG 725 plakalı otomobil ile 22 yaşındaki Hasan Arslan’ın kullandığı 45 HE 747 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Hasan Arslan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.