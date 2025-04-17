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Fethiye’de otomobil bisikletli gruba çarptı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 17.04.2025 14:19
  • Giriş: 17.04.2025 14:19
  • Güncelleme: 17.04.2025 14:19
Kaynak: İHA
Fethiye’de otomobil bisikletli gruba çarptı: 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.15 sıralarında Fethiye-Muğla karayolunun 13. kilometresinde, Göcek yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T (70) yönetimindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan bisikletli gruba arkadan çarptı. Kazada bisiklet sürücüleri Özgür A. (47), Rahmi G. (41) ve İlker M. (42) yaralandı. Kazada ağır yaralanan Özgür A. ve hafif yaralanan diğer bisikletçiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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