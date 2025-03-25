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Fethiye’de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.03.2025 11:50
  • Giriş: 25.03.2025 11:50
  • Güncelleme: 25.03.2025 11:50
Kaynak: İHA
Fethiye’de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Fethiye – Muğla karayolu Çatalarık Kavşağı’nda servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 TY 292C plakalı kamyon, bir şirkete ait işçileri taşıyan servis minibüsü ile Çatalarık Kavşağı’nda çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan H.B.Y., K.Y., H.Ç. ve R.B isimli 4 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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