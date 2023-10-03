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Fethiye’de takla atan araç alev alev yandı

Ajans Haberleri
  • 03.10.2023 12:28
  • Giriş: 03.10.2023 12:28
  • Güncelleme: 03.10.2023 12:29
Kaynak: İHA
Fethiye’de takla atan araç alev alev yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araç alevlere teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Fethiye – Antalya karayolu, Esenköy Mahallesi’nde meydana geldi. Orhan K., 15 ACG 754 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç ters dönerek yanmaya başladı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine kazaya sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sürücü kazayı yaralı olarak atlatırken, araç alevlere teslim oldu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. 

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