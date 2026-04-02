Fethiye’de tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cansız bedeni bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kıyıya çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Kumburnu Plajı önlerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir tekne kıyıya sürüklendi.

Teknenin kayalıklara çarparak battığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneden kurtarılan 6 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Teknede bulunan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

KAYIP KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklara çarparak batan tur teknesinde kaybolan İbrahim Özbek’in (59), yürütülen arama çalışmaları sonucunda tekne içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Teknede aşçı olarak çalıştığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Özbek’in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, batan teknenin kıyıya çıkarılması için sabahın erken saatlerinde çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.