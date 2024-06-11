Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesi Çamköy Mahallesi, eski hal kavşağında meydana gelen trafik kazasında 95 yaşındaki Mustafa Harımcı hayatını kaybetti.



Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Çamköy Eski Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla istikametine gitmekte olan 48 JK 475 plakalı kamyon ile kavşaktan Adnan Menderes Caddesi’ne gitmekte olan 48 F 3312 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Harımcı hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.