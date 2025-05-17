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Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 17.05.2025 16:37
  • Giriş: 17.05.2025 16:37
  • Güncelleme: 17.05.2025 16:37
Kaynak: İHA
Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Çamköy Mevki Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umutcan Güçlü (28) idaresindeki 15 ADJ 148 plakalı motosiklet ile Berat U. (25) İdaresindeki 48 F 7620 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Umutcan Güçlü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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