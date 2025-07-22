Fethiye’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza Karagedik Mahallesi, Osman Kaya Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.E.’nin idaresindeki 48 ARM 144 plakalı Peugeot otomobil yoldan çıkıp, takla atarak sazlık alana uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptığı incelemede Döndü Eğri’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, ağır yaralanan çocuk Erdem Mustafa Eğri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.