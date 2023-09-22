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Fethiye’de uyuşturucu operasyonu : 3 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 14:49
  • Giriş: 22.09.2023 14:49
  • Güncelleme: 22.09.2023 14:49
Kaynak: İHA
Fethiye’de uyuşturucu operasyonu : 3 gözaltı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İlçedeki bir mağazanın önünde uyuşturucu satacağı belirlenen K.Ö.E. (37), E.M. (31) ve A.K. (42) düzenlenen operasyonla Pazaryeri Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 650 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

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