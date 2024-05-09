Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Kaynak: İHA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinde gerçekleştirdikleri 2 ayrı operasyonda uyuşturucu suçlarına karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 79 gram esrar, 3 parça kağıda emdirilmiş bonzai, 1 adet hassas teraziUyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19.450 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.