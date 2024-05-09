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Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 09.05.2024 13:24
  • Giriş: 09.05.2024 13:24
  • Güncelleme: 09.05.2024 13:24
Kaynak: İHA
Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinde gerçekleştirdikleri 2 ayrı operasyonda uyuşturucu suçlarına karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 79 gram esrar, 3 parça kağıda emdirilmiş bonzai, 1 adet hassas teraziUyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19.450 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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