Fethiye’de 'yenidoğan çetesi' protestosu: Sorumlular hesap vermelidir

SGK'den kazanç sağlamak için bebeklere yanlış tedavi uygulayıp ölümlerine neden olan "yenidoğan çetesi'ne tepkiler sürüyor. Muğla Fethiye’de Muğla Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Eğitim Sen Fethiye İlçe Temsilciliği, Pirsultan Abdal Kültür Derneği Fethiye Şubesi, Tüm Emeklilerin Sendikası Fethiye Şubesi, Fethiye Kadın Platformu, Hayvan Hakları Koruma Federasyonu, Fethiye Kent Konseyi Kadın Meclisi, CHP Fethiye İlçe Örgütü, DEM Parti Fethiye İlçe Örgütü, EMEP Fethiye İlçe Örgütü, SOL Parti Fethiye İlçe Örgütü, TİP Fethiye İlçe Örgütü ortak açıklamayla yaşanan skandala tepki gösterdi.

Muğla Tabip Odası Fethiye Temsilcisi Dr. Selçuk Arda, “Muğla Tabip Odası, emek örgütleri olarak ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla sağlık sisteminin özelleştirilmesi, ticarileştirilmesinin sonucu kar hırsının kurbanı olan bebeklerin, ailelerin, etik değerlere bağlı meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının yanındayız. Sağlıkta dönüşümün, sağlıkta özelleştirmenin, ticarileştirmenin ölüm getireceğini haykırıyoruz. Yaşanan olayda ciddi bir denetim eksikliği olduğu açıktır. Yürütme ve denetim görevini elinde tutan Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin görevlerini ihmal ettiklerini, yıllardır sürdüğü anlaşılan bu tezgâhın geç ortaya çıkmasından sorumlu olduklarını görüyor ve adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz” dedi.

Topluma karşı görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının arkasında olduklarını vurgulayan Arda, “Denetim görevini yerine getirmeyen kamu otoritesinin kendi kusurunu telafi etmek için hastaneleri kapatması olayla hiç ilgisi olmayan, özveriyle işini yapan bir yandan da geçim derdinde olan sağlık çalışanlarını işsiz ve güvencesiz bırakmıştır. Bu olay sistemle ilgili ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuz, hastane patronlarının sağlık bakanı yapıldığı ülkemizde, yıllardır uygulanan sağlık politikalarının iflasıyla sağlıkta dönüşüm aldatmacası ile ilgilidir. Sağlık emekçileri ve halkı karşı karşıya getirip bu skandaldan sıyrılmanıza izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Arda son olarak şunları dile getirdi: “Piyasacı sağlık sisteminin bütün zorlamalarına karşın ahlaki ilkelerinden ödün vermeyen meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlıkta ve hele yoğun bakım da taşeron olmaz. Sağlık ticarete konu edilemez, sermayenin kar hırsına terk edilemez. Sağlıkta dönüşüm programından derhal vazgeçilmeli, Sağlık hizmetleri kamulaştırılmalıdır.”