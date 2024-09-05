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Fethiye’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 6 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Güncel
  • 05.09.2024 23:49
  • Giriş: 05.09.2024 23:49
  • Güncelleme: 05.09.2024 23:52
Kaynak: İHA
Fethiye’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
AA

Muğla’da Fethiye-Antalya karayolu Esenköy mevkinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Kaya (29) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D’nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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