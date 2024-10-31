Fethiyeli pedallar TBMM'ye ulaştı

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla geçtiğimiz Çarşamba sabahı Fethiye’den Ankara'ya doğru yola çıkan ve tam 640 km pedal basan Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, Can Parlar ve Yiğit Sürmen birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştılar.

Bayraktar, Parlar ve Sürmen Anıtkabir'i de ziyaret etti.

Fethiye'nin cesur pedalları, Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e de bu projenin amacını anlattılar.

CHP Genel Başkanı ve ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel de proje nedeniyle Fethiye Belediyesi personelini tek tek tebrik etti.