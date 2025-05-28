Fethiyenin 23 noktasında Mavi Bayrak dalgalanacak

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, bu yıl 14 plaj, dört marina ve beş tekne ile Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Türkiye’nin temiz denizlerinin uluslararası simgesi haline gelen Mavi Bayrak ödülü bu yıl da sahiplerini buldu.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen, Türkiye'de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın iş birliğiyle yürütülen program kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Fethiye'nin 23 noktasında Mavi Bayrak dalgalanacak.