Fethiyespor - Altınordu: 1-0

FETHİYE, (DHA)

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Birkan Altındaş, Yusuf Şimşek, Ulaş Çelik

FETHİYESPOR: Arda Akbulut - Aziz, Canberk Ömer, Emre Bekir, Şahan, Ömer Mert, Berat (Dk. 66 Ali Ceylan) (Dk. 82 Çağan Kayra), Serdar Ümit, Samed Hakan (Dk. 59 Özcan), Mehmet Kaan, Muhammet Enes

ALTINORDU: Serhat - Alper, Ali Barak (Dk. 84 Bahattin), Eren, Ali Çırak, Mete (Dk. 70 Koray), Sami, Kaan (Dk. 84 Furkan Emin), Yakal (Dk. 70 Keni Var), Uğur (Dk. 46 Ege), Hüseyin

GOL: Dk. 45+4 Samed Hakan Kılıç (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Samed Hakan, Ömer Mert, Özcan, Arda Akbulut (Fethiyespor), Uğur Çetinkaya (Altınordu)

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off barajındaki Altınordu, 9 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Fethiyespor'a deplasmanda tek golle teslim oldu: 1-0. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ilk yarının sonunda 45+4'üncü dakikada Samed Hakan'ın golüyle galibiyete uzandı. Fethiyespor bu sonuçla 8 haftalık galibiyet hasretini dindirip puanını 33 yaptı. Son iki maçını kazanamayan Altınordu ise 48 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.