Fethiyespor'dan Galatasaray'a 'özel tarife': En ucuz bilet 5 bin TL

Türkiye Kupası A Grubu’nun ikinci haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan Fethiyespor, karşılaşmanın oynanacağı Fethiye İlçe Stadı’nda kapasite artırımı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Lig temsilcisi Fethiyespor’un, 13 Ocak Salı günü Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde, ilçe stadında daha önce deprem analiz raporunun olumsuz çıkması nedeniyle yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine aynı kapasitede portatif tribün kuruluyor.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit, yaptığı açıklamada, Galatasaray’ı ilçede ağırlamanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Yiğit, “İlk defa 4 büyüklerden, ülkenin güzide kulüplerinden Galatasaray’ı ilçemizde konuk edeceğiz. Mümkün olduğunca çok kişinin bu karşılaşmayı izlemesini istiyoruz” dedi.

Deprem analizleri sonucu betonarme tribünün yıkıldığını hatırlatan Yiğit, “Onun yerine portatif bir tribün ekleme yapmamız gerekti. 3 bin kişilik tribünün imalatı sürüyor. Pazartesi ya da salı günü tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EN UCUZU 5 BİN, EN PAHALISI 20 BİN TL

Bilet satışlarıyla ilgili de uyarıda bulunan Yiğit, maç biletlerinin yalnızca kulüp tarafından satıldığını vurgulayarak, “Sosyal medya ve farklı mecralarda bilet satıldığına dair duyumlar alıyoruz. Taraftarlarımız bu tür satışlara itibar etmesin” diye konuştu.

Kurulacak portatif tribünlerle birlikte stadın seyirci kapasitesinin yaklaşık 8 bine ulaşacağını belirten Yiğit, organizasyonun ilçe tanıtımı açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Fethiyespor-Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları 5 bin, 7 bin 500, 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL olarak açıklandı. En ucuz biletin 5 bin TL olduğu mücadelede, biletlerin yalnızca Fethiyespor Cafe ve Fethiyespor Store mağazalarında satışa sunulacağı bildirildi.