Fethiyespor evinde 1461 Trabzon'a karşı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda İnegölspor'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor yarın evinde 24'üncü hafta erteleme maçında 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Burak Kamalak yönetecek. Grupta 37 puanla 9'uncu sırada yer alan lacivert-beyazlılar, aynı puanı toplayan bir basamak üstündeki Karadeniz temsilcisini yenerek ilk 6 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Play-Off potasının 9 puan gerisinde yer alan Fethiye ekibi rakibini ilk yarıda deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.