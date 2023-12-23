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Fethiyespor evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 kaybeden Fethiyespor, ilk devrenin son maçında yarın evinde 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek.

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 11:02
  • Giriş: 23.12.2023 11:02
  • Güncelleme: 23.12.2023 11:03
Kaynak: DHA
Fethiyespor evinde oynayacak

Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğukan Yıldırım düdük çalacak.

Fethiyespor Teknik Direktörü Taner Gülleri, 2023 yılının son maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Devre arasına moralli girmek istiyoruz. Evimizde galip geleceğimize inanıyoruz" dedi. 

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