Fethiyespor evinde terleyecek

FETHİYE,(DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta 1461 Trabzon ile 2-2 berabere kalan Fethiyespor yarın sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Nevzat Okat görev yapacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel iç sahada puan kaybı istemediklerini belirterek, "Maça iyi hazırlandık. Kazanıp üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Oyuncularıma yürekten inanıyorum" dedi.