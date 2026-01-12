Fethiyespor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ederken, futbolseverlerin gözü Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. “Fethiyespor Galatasaray maçı hangi kanalda?”, “Saat kaçta?” ve “Bugün mü?” soruları, maç günü yaklaşırken en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm resmi bilgiler…

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fethiyespor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçı, 13 Ocak 2026 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Mücadele, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye İlçe Stadı’nda oynanacak.

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Fethiyespor Galatasaray maçı 13 Ocak 2026 Salı akşamı oynanacak.

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan yayın bilgisi de netleşti. Fethiyespor - Galatasaray maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEM VE GÖREVLİ LİSTESİ

Ziraat Türkiye Kupası grup eleme karşılaşmasında görev yapacak hakem ve temsilciler şu şekilde:

Hakem: Ayberk Demirbaş

1. Yardımcı Hakem: Erkan Akbulut

2. Yardımcı Hakem: Murat Temel

Dördüncü Hakem: Oğuzhan Gökçen

Gözlemci: Cem Papila

Temsilciler: Kasım Turna, Özer Yılmaz, Ercan Okur

MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon Ziraat Türkiye Kupası Aşama Grup Aşaması (Grup Eleme) Tarih 13.01.2026 Saat 20:30 Stadyum Fethiye İlçe – Muğla Yayın A Spor (Canlı, Şifresiz)

Fethiyespor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Fethiyespor - Galatasaray maçı A Spor’dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fethiyespor Galatasaray maçı saat kaçta?

Karşılaşma 13 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30’da başlayacak.

Fethiyespor Galatasaray maçı bugün mü?

Evet, Fethiyespor Galatasaray maçı 3 Ocak 2026 Salı günü oynanacak.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki maçını 13 Ocak 2026’da Fethiyespor ile oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup eleme aşamasında oynanacak Fethiyespor - Galatasaray karşılaşması, hem maç saati hem de canlı yayın bilgisiyle futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 13 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30’da başlayacak mücadele, A Spor’dan canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Kupada grup aşamasının kaderini etkileyecek bu karşılaşma, akşamın en çok takip edilen maçlarından biri olmaya aday.