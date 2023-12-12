Fethiyespor galibiyeti hatırladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor galibiyeti hatırladı.
Kaynak: DHA
Evinde 3 puanı hanesine yazdıran Muğla ekibi 4 maç aradan sonra kazanıp 22 puana yükseldi ve Play-Off yolunda ümitlendi.
Teknik Direktör Taner Gülleri, 2-0'lık galibiyetin ardından moral bulduklarını ifade etti.
Gülleri, "Kazanmamız çok önemliydi. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Artık çıkışa geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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