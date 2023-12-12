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Fethiyespor galibiyeti hatırladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor galibiyeti hatırladı.

Ajans Haberleri
  • 12.12.2023 13:11
  • Giriş: 12.12.2023 13:11
  • Güncelleme: 12.12.2023 13:12
Kaynak: DHA
Fethiyespor galibiyeti hatırladı

Evinde 3 puanı hanesine yazdıran Muğla ekibi 4 maç aradan sonra kazanıp 22 puana yükseldi ve Play-Off yolunda ümitlendi.

Teknik Direktör Taner Gülleri, 2-0'lık galibiyetin ardından moral bulduklarını ifade etti.

Gülleri, "Kazanmamız çok önemliydi. Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık. Artık çıkışa geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

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