Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Fethiyespor gol şovla nefes aldı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 12:27
  • Giriş: 14.09.2025 12:27
  • Güncelleme: 14.09.2025 12:27
Kaynak: DHA
FETHİYE, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 1 puan toplayan Fethiyespor evinde aldığı puan silme cezalarıyla sezon başından havlu atan Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek hem ilk galibiyetini aldı hem de moral buldu. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak önemliydi. Bol gollü galibiyetle oyuncularım da üzerlerindeki baskıyı atacaktır. Artık seri yakalayıp bir an önce üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.

