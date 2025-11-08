Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fethiyespor hasreti dindirmek istiyor

Ajans Haberleri
  • 08.11.2025 11:28
  • Giriş: 08.11.2025 11:28
  • Güncelleme: 08.11.2025 11:28
Kaynak: DHA
Fethiyespor hasreti dindirmek istiyor

FETHİYE, (DHA) - 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor yarın 68 Aksaray Belediyespor'la evinde rakip olacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta son maçta Menemen FK'ya İzmir'de 2-1 yenilen Muğla temsilcisi, 11 haftada 12 puan, Aksaray ekibi ise 17 puan topladı. Takımına güvendiğini dile getiren teknik direktör Selahaddin Dinçel, seyircileri önünde bir galibiyet daha alacaklarını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

BirGün'e Abone Ol