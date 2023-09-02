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Fethiyespor İnegöl'de sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2023-2024 sezonun ilk haftasını bay takım olarak geçiren Fethiyespor yarın İnegölspor deplasmanına çıkacak.

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 11:49
  • Giriş: 02.09.2023 11:49
  • Güncelleme: 02.09.2023 11:50
Kaynak: DHA
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Fethiyespor İnegöl'de sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2023-2024 sezonun ilk haftasını bay takım olarak geçiren Fethiyespor yarın İnegölspor deplasmanına çıkacak.

İnegöl İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Batuhan Gültek düdük çalacak.

Fethiyespor'un rakibi İnegölspor geçen hafta deplasmanda 24Erzincanspor'a 1-0 mağlup olmuştu. 

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