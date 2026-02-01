Fethiyespor kendine geldi

FETHİYE, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 1461 Trabzon'u 4-1 mağlup eden Fethiyespor son 4 maçta aldığı 3 galibiyetle alt sıralardan uzaklaştı. Bu periyotta Somaspor'u deplasmanda 2-1 yenip Yeni Malyatyaspor karşısında hükmen 3-0 galip ilan edilen lacivert-beyazlılar Aliağa FK'ya evinde 3-1 kaybetti. Son olarak 1461 Trabzon engelini rahat aşan Fethiyespor, 24 puana yükselip düşme korkusunu üzerinde attı.

Ligde 10 maç boyunca galip gelemedikten sonra toparlanan Fethiye'de teknik direktör Sait Karafırtınalar, takımın iyi bir çıkış yakaladığını belirterek, "Son 4 maçta 9 puan almak bizim adımıza önemliydi. Alt sıralardan uzaklaşmak üzerimizdeki baskıyı attı ancak işimiz henüz bitmedi. Seri galibiyetler elde edip daha da yukarılara tırmanmayı amaçlıyoruz" dedi. Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda salı günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Muğla ekibi kupada son sınavında evinde Galatasaray'a 2-1 yenilmişti.

FOTOĞRAFLI