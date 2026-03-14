Fethiyespor – Menemen FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fethiyespor – Menemen FK maçı yayın bilgisi

TFF 2. Lig’de heyecan sürerken futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Fethiyespor ile Menemen FK arasında oynanacak mücadele oldu. Özellikle “Fethiyespor – Menemen FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusu arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Muğla temsilcisi Fethiyespor, sahasında önemli bir galibiyet almak isterken Menemen FK ise deplasmanda puan veya puanlar arayacak.

Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanacak mücadele, iki takım açısından da ligdeki konumlarını etkileyebilecek kritik bir karşılaşma olarak görülüyor. Taraftarlar maçın yayın bilgilerini ve detaylarını merak ederken, karşılaşmaya dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

FETHİYESPOR – MENEMEN FK MAÇI NE ZAMAN?

TFF 2. Lig kapsamında oynanacak Fethiyespor – Menemen FK karşılaşması 14 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

FETHİYESPOR – MENEMEN FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fethiyespor ile Menemen FK arasında oynanacak mücadele saat 15:30 (TSİ) başlayacak.

FETHİYESPOR – MENEMEN FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Fethiyespor – Menemen FK karşılaşmasının Türkiye’de resmi bir yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle mücadele herhangi bir televizyon kanalından canlı yayınlanmayacak.

FETHİYESPOR – MENEMEN FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF 2. Lig mücadelesi Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde sahaya çıkarak önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

FETHİYESPOR – MENEMEN FK MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor. Menemen FK puan tablosunda biraz daha üst sırada yer alırken, Fethiyespor ise sahasında kazanarak sıralamada yükselmek istiyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Fethiyespor 9 8 10 35 12 Menemen FK 11 6 10 39 10

FETHİYESPOR – MENEMEN FK MAÇI ÖNCESİ TAKIM DURUMU

Fethiyespor sahasında avantaj arıyor

Fethiyespor ligde 35 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahasında oynayacağı bu mücadeleden üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Teknik heyet ve futbolcular için bu karşılaşma, ligde daha üst sıralara tırmanma açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Menemen FK deplasmanda puan hedefliyor

Menemen FK ise ligde 39 puanla 10. sırada yer alıyor. Deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak isteyen ekip, sıralamada avantaj elde etmeyi planlıyor.

İki takım arasındaki puan farkının yakın olması ise karşılaşmanın oldukça çekişmeli geçebileceğinin sinyallerini veriyor.

FETHİYESPOR – MENEMEN FK MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

TFF 2. Lig’de orta sıralardaki dengeleri etkileyebilecek bir mücadele.

Fethiyespor sahasında kazanarak yükselmek istiyor.

Menemen FK deplasmanda puan arıyor.

İki takım arasında puan farkı oldukça az.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GELİŞMELER

Karşılaşma öncesinde iki takımın form grafikleri, sakat veya cezalı oyuncu durumları gibi gelişmeler maçın sonucunu etkileyebilir. Taraftarlar, maç saatine kadar kulüplerin resmi kaynaklarından güncel gelişmeleri takip edebilir.

Fethiyespor – Menemen FK maçı ne zaman?

Fethiyespor – Menemen FK karşılaşması 14 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

Fethiyespor – Menemen FK maçı saat kaçta?

Mücadele Türkiye saati ile 15:30’da başlayacak.

Fethiyespor – Menemen FK maçı hangi kanalda?

Karşılaşmanın Türkiye’de resmi bir yayıncısı bulunmuyor.

Fethiyespor ligde kaçıncı sırada?

Fethiyespor, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 35 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

Menemen FK ligde kaçıncı sırada?

Menemen FK, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 39 puanla ligde 10. sırada bulunuyor.