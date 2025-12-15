Fethiyespor, Muş'ta terleyecek

FETHİYE, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Gebzespor'la golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fethiyespor yarın Muşspor deplasmanında terleyecek. Muş Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. 14 puanılya 14'üncü sırada yer alan Fethiyespor'un tecrübeli teknik direktörü Sait Karafırtınalar zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını belirterek, "Kazanıp rahatlamak istiyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.