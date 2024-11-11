Fethiyespor nihayet güldü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Afyonspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Fethiyespor, 3 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Son 3 karşılaşmada evinde Adana 01 FK ve Sarıyer'e yenilip, deplasmanda Altınordu ile berabere kalan lacivert-beyazlılar, Afyon ekibi karşısında hata yapmayarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Rakibini Mehmet Kaan (2), Şahan ve Ali'nin golleriyle dize getiren Fethiyespor, puanını 14'e çıkarıp 10'uncu sıraya yükseldi. Fethiye ekibi bu hafta taraftarı önünde İnegölspor'u yenerek 2'de 2 yapmaya çalışacak.