Fethiyespor – Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-4

FETHİYE, (DHA)-2’NCİ Lig Beyaz Grup’ta sezonu orta sıralarda tamamlayan Fethiyespor, sezonun son maçında evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor’a 4-0 yenildi. Konuk takım 45’inci dakikada Berk’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ankara ekibi 69’uncu dakikada Ramazan, 74’üncü dakikada Recep ve 76’ncı dakikada Yılmaz’ın golleriyle farka koştu. Bu sonuçla Fethiyespor sezonu 43 puanla 9’uncu, Sincan Belediyesi Ankaraspor da 39 puanla 12’nci basamakta bitirdi.